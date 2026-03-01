AUBERGE ESPAGNOLE, STAGE ET SOIRÉE ROCK Caraman
AUBERGE ESPAGNOLE, STAGE ET SOIRÉE ROCK
CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Caraman Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 23:30:00
2026-03-14
La danse c’est votre dada ? Rendez-vous à Caraman pour une après-midi et soirée Rock !
Préparez vous pour LA grande soirée Rock à ne pas manquer à Caraman !
Au programme stages de rock l’après midi animés par Betty et David, suivis d’une auberge espagnole conviviale, puis une grande soirée dansante jusqu’à 1h avec Rock et sets SBK
15h Stage Rock niveau faux débutant
16h40 Stage Rock niveau intermédiaire
18h20 Stage Rock niveau avancé
20h Auberge espagnole (chacun apporte un petit quelque chose à partager)
21h Grande soirée Rock + sets Salsa Bachata Kizomba
Inscriptions aux stages obligatoires
Parlez en autour de vous, invitez vos amis, venez avec vos proches… Plus on sera nombreux, plus la fête sera belle ! 8 .
CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie danseracaraman@gmail.com
English :
Is dancing your thing? Join us in Caraman for an afternoon and evening of Rock!
