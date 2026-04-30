Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron
Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron dimanche 30 août 2026.
Vergt-de-Biron
Auberge espagnole
Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Auberge espagnole dans le village, organisée par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron, pensez à amener vos couverts. .
Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19
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English : Auberge espagnole
L’événement Auberge espagnole Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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