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Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron

Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron

Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron dimanche 30 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 24540 Vergt-de-Biron

Département : Dordogne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Vergt-de-Biron

Auberge espagnole

Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Auberge espagnole dans le village, organisée par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron, pensez à amener vos couverts.   .

Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19 

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English : Auberge espagnole

L’événement Auberge espagnole Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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