Auberge espagnole Salle des fêtes Vergt-de-Biron

Vergt-de-Biron

Auberge espagnole

Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Auberge espagnole dans le village, organisée par le Comité des Fêtes de Vergt-de-Biron, pensez à amener vos couverts. .

Salle des fêtes Le Bourg Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19

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English : Auberge espagnole

L’événement Auberge espagnole Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides