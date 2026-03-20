Auberge Espalionne Conférence Gesticulée

5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Participez à un temps d’échange au Café Associatif après une étonnante Conférence Gesticulée !

Conférence gesticulée “Que devient le surveillant général?” par Jean-Marc Thouéry, suivie d’un temps d’échange au Café associatif (encas à partager bienvenu!).

Invité par l’Auberge Espalionne, Jean-Marc Thouéry retracera son itinéraire vers l’anarchie, depuis ses premières révoltes adolescentes jusqu’à une réflexion approfondie sur cette idéologie fondée sur les principes de démocratie directe et d’autogestion.

Une conférence gesticulée, c’est une forme d’expression singulière mêlant conférence et théâtre. À la fois récit personnel et réflexion politique, elle s’appuie sur l’expérience vécue de l’intervenant, qui y mêle peu à peu une analyse critique et théorique du sujet abordé. .

5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

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English :

Join us for a chat at the Café Associatif after an astonishing Gesticulated Conference!

L’événement Auberge Espalionne Conférence Gesticulée Espalion a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)