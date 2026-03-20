Auberge Espalionne Lectures poétiques

5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Liberté ! Dans le cadre du Printemps des Poètes, venez écouter les lectures poétiques autour de ce thème.

Lectures par l’Auberge Espalionne sur le Pont Vieux, Liberté, force vive déployée. .

5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Freedom! As part of Printemps des Poètes, come and listen to poetry readings on this theme.

L’événement Auberge Espalionne Lectures poétiques Espalion a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)