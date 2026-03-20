Auberge Espalionne Lectures poétiques Espalion
Auberge Espalionne Lectures poétiques Espalion vendredi 27 mars 2026.
Auberge Espalionne Lectures poétiques
5 rue du docteur Trémolières Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La Liberté ! Dans le cadre du Printemps des Poètes, venez écouter les lectures poétiques autour de ce thème.
Lectures par l’Auberge Espalionne sur le Pont Vieux, Liberté, force vive déployée. .
5 rue du docteur Trémolières Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr
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English :
Freedom! As part of Printemps des Poètes, come and listen to poetry readings on this theme.
L’événement Auberge Espalionne Lectures poétiques Espalion a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)