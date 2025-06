Aubiac en fête Aubiac 26 juin 2025 07:00

Gironde

Aubiac en fête Aubiac Gironde

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-28

2025-06-26

La Fête d’Aubiac est de retour du 26 au 28 juin ! Organisée par les associations du village, elle promet trois jours de convivialité, d’animations et de bonne humeur pour petits et grands !

Jeudi 26 Concours de belote à 21h Ambiance garantie pour les amateurs de cartes !

Vendredi 27 Kermesse à partir de 19h avec jeux et animations ainsi que restauration et buvette sur place ! Quizz musical 80’s à 21h30 ! Amène ta bonne humeur, viens t’ambiancer et relève le challenge ! Une soirée animée par Justine Thorn.

Samedi 28 Journée 100% festive ! Pique-nique géant à midi Apporte ton panier et fais partager ! Tour de poney & Initiation au rock pour toute la famille dans l’après-midi ! A 19h marché gourmand avec des produits locaux et délices à découvrir ! Retransmission de la finale du TOP 14. Et pour finir en beauté Dj Cotlett Select pour une soirée endiablée ! .

Aubiac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 88 16

