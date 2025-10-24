AUBIGNY Octobre rose se soupe !!! Salle des fêtes Aubigny

AUBIGNY Octobre rose se soupe !!! Salle des fêtes Aubigny vendredi 24 octobre 2025.

AUBIGNY Octobre rose se soupe !!!

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, la commune et le comité des fêtes organisent une soupe solidaire le vendredi 24 octobre 2025 au profit de l’association de lutte contre le cancer.

La commune et le comité des fêtes d’Aubigny vous invitent à un moment de détente et de solidarité autour d’une soupe généreusement préparée « maison » , mais aussi de délicieux desserts et boissons chaudes et froides.

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association de lutte contre le cancer pour soutenir la recherche et accompagner les personnes touchées par la maladie.

Réserver dès aujourd’hui votre soupe par téléphone.

À emporter ou à manger sur place, vous pouvez également venir avec vos propres contenants si vous le souhaitez.

Votre présence et votre générosité peuvent faire la différence !

Ensemble, agissons pour un avenir sans cancer. .

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 91 74

English : AUBIGNY Octobre rose se soupe !!!

German : AUBIGNY Octobre rose se soupe !!!

Italiano :

Espanol : AUBIGNY Octobre rose se soupe !!!

L’événement AUBIGNY Octobre rose se soupe !!! Aubigny a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine