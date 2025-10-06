AUBRAC EXPRES, UNE LIGNE DE VIE

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Embarquez avec la Cie Gérard Gérard pour un voyage immersif sur la ligne de l’Aubrac, mêlant théâtre, musique et projections pour raconter son histoire mouvementée.

La Cie Gérard Gérard vous invite à embarquer pour un voyage immersif sur la ligne de l’Aubrac. Une expérience sensible mêlant théâtre, musique et projections, qui retrace l’histoire mouvementée de cette célèbre petite ligne reliant Béziers à Neussargues… avec quelques imprévus en chemin.

Un spectacle documentaire unique sur la ligne de l’Aubrac, reliant historiquement Béziers à Paris.

À partir de 8 ans. .

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

English :

Join Cie Gérard Gérard on an immersive journey along the Aubrac line, combining theater, music and projections to tell its eventful story.

German :

Begeben Sie sich mit der Cie Gérard Gérard auf eine immersive Reise entlang der Aubrac-Linie, die Theater, Musik und Projektionen miteinander verbindet, um ihre bewegte Geschichte zu erzählen.

Italiano :

Unitevi alla Cie Gérard Gérard in un viaggio immersivo lungo la linea di Aubrac, combinando teatro, musica e proiezioni per raccontare la sua storia ricca di eventi.

Espanol :

Únase a la Cie Gérard Gérard en un viaje inmersivo a lo largo de la línea del Aubrac, combinando teatro, música y proyecciones para contar su azarosa historia.

L’événement AUBRAC EXPRES, UNE LIGNE DE VIE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE