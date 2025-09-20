Aubusson, au fil du temps Cité internationale de la tapisserie Aubusson

Aubusson, au fil du temps Cité internationale de la tapisserie Aubusson samedi 20 septembre 2025.

Aubusson, au fil du temps Samedi 20 septembre, 10h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Centre de ressources Bibliothèque des arts – André Chandernagor, ouvre ses portes pour vous faire découvrir une sélection de cartes postales anciennes. Plongez dans le passé d’Aubusson à travers des images d’époque inédites.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

Le Centre de ressources Bibliothèque des arts – André Chandernagor, ouvre ses portes pour vous faire découvrir une sélection de cartes postales anciennes. Plongez dans le passé d’Aubusson à travers…

© Carte postale, Collection Cité internationale de la tapisserie