Soirée Plumes en scène Fem’Artistik – 4e édition Audacieuses Café – Cité Audacieuse Paris 5 juillet 2025

Les artistes-auteurices-porteureuses de projets féministes & queers invité.es :

17h30 : Elisa Ripoll, présidente et cofondatrice de l’association Fem’Artistik, organisatrice-animatrice événements Plumes en scène, artiste-autrice (écriture, théâtre, danse, Les Invisibles, projet documentaire Odes aux Cons…), programmatrice-productrice.

18h00 : Stéphanie Vovor, poétesse, performeuse, autrice du recueil Frénésies (Castor Astral, 2023). Carte-blanche poésie et présentation de la plateforme collaborative Poétesses Gang.

18h30 : Anouk Chatellier, autrice, animatrice d’ateliers d’écriture et d’aide à la création, fondatrice Créatures littéraires. Lecture d’extraits de son recueil Mieux vaut tard la tendresse.

19h00 : Racolin, dragking en pleine puberté.

19h30 : Chorégraphes Ambre Leparoux & Maël Mitrail, carte-blanche danse jazz.

20h00 : Concert de Lunedel, chanteuse, compositrice. EP MIA disponible sur les plateformes !

Performances, prises de parole & kermesse féministe pour célébrer l’été.

Nous avons hâte de vous voir nombreux.ses à notre événement !

@femartistik

@elisa_femartk

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h00 à 21h00

gratuit

Inscription gratuite via Hello asso Fem’Artistik. Dons bienvenus pour la poursuite de nos événements Fem’Artistik (organisation d’événements culturels et artistiques féministes, queers : ateliers, formations-cercles de parole, spectacle chorégraphique et podcast sur les artistes femmes et queers invisibilisés.es, plagié.es à travers l’Histoire, expositions collectives, tables rondes, rencontres, projections…). Merci :)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T20:00:00+02:00

2025-07-05T18:00:00+02:00_2025-07-05T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T00:00:00+02:00

Audacieuses Café – Cité Audacieuse 9, rue de Vaugirard 75006 Paris

https://www.helloasso.com/associations/fem-artistik/evenements/soiree-plumes-en-scene-samedi-5-juillet femartistik1@gmail.com

Prochain événement Plumes en scène Fem’Artistik, le samedi 5 juillet, 17h-21h, aux Audacieuses Café, Cité Audacieuse, Paris. Danse jazz, poésie, dragking, concert, discussions, présentations des projets artistiques féministes, LGBTQ+ ! On vous attend !