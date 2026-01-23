Audax 150 km La Chapelle-Hermier

Audax 150 km La Chapelle-Hermier samedi 11 avril 2026.

Audax 150 km

Salle polyvalente 1, Place du Capitaint Joly La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-11

  .

Salle polyvalente 1, Place du Capitaint Joly La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 10 37 66  pyf27@aol.com

L’événement Audax 150 km La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards