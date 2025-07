AUDE AUX ARTS FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN Montolieu

AUDE AUX ARTS FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN Montolieu mercredi 6 août 2025.

AUDE AUX ARTS FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN

Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-06

Le festival fête ses 10 ans en 2025 !

L’art contemporain s’installe dans les ruelles de Montolieu, Village du livre et des Arts le temps d’un week-end …

34 artistes de tous horizons à découvrir peintres, sculpteurs, photographes… qui exposent leurs œuvres, associés à la vingtaine d’ateliers d’artistes installés dans le village et à la manufacture.

Scène Ouverte Pour Tous Musique, Chant, Danse & Poésie

Pendant le festival Aude Aux Arts les 6, 7, 8, 9, 10 août 2025, une scène ouverte sera montée à l’école primaire ( Préau ) Montolieu.

Vernissage Samedi 9 Août à 19h

Cette scène libre sera destinée aux amateurs comme aux professionnels moyennant une inscription auprès des organisateurs.

Qu’il s’agisse d’une performance musicale, poétique, humoristique, de chant, ce lieu offre la possibilité aux débutants de se confronter à un public et aux professionnels d’évaluer leur popularité.

.

Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 6 26 06 63 49 casas.pascale@orange.fr

English :

The festival celebrates its 10th anniversary in 2025!

Contemporary art takes to the streets of Montolieu, Village du Livre et des Arts, for the weekend?

34 artists from all horizons to discover: painters, sculptors, photographers? exhibiting their works, in association with the twenty or so artists? studios set up in the village and at the Manufacture.

Scène Ouverte Pour Tous Music, Song, Dance & Poetry

During the Aude Aux Arts festival on August 6, 7, 8, 9 and 10, 2025, an open stage will be set up at the Montolieu elementary school (Préau).

Vernissage Saturday August 9 at 7pm

This open stage will be open to amateurs and professionals alike, subject to registration with the organizers.

Whether it’s a musical, poetic, humorous or singing performance, this venue offers beginners the chance to face an audience, and professionals the chance to test their popularity.

German :

Das Festival feiert 2025 sein 10-jähriges Bestehen!

Die zeitgenössische Kunst zieht ein Wochenende lang in die Gassen von Montolieu, dem Dorf des Buches und der Künste, ein ?

34 Künstler aus allen Bereichen sind zu entdecken: Maler, Bildhauer, Fotografen? die ihre Werke ausstellen, zusammen mit den rund 20 Künstlerateliers, die im Dorf und in der Manufaktur eingerichtet wurden.

Offene Bühne für alle: Musik, Gesang, Tanz und Poesie

Während des Festivals Aude Aux Arts am 6., 7., 8., 9. und 10. August 2025 wird in der Grundschule ( Préau ) Montolieu eine offene Bühne aufgebaut.

Vernissage Samstag, 9. August um 19 Uhr

Diese freie Bühne ist sowohl für Amateure als auch für Profis gedacht, wobei eine Anmeldung bei den Organisatoren erforderlich ist.

Ob es sich um eine musikalische, poetische, humoristische oder gesangliche Darbietung handelt, dieser Ort bietet Anfängern die Möglichkeit, sich einem Publikum zu stellen, und Profis die Möglichkeit, ihre Popularität zu bewerten.

Italiano :

Il festival festeggia il suo 10° anniversario nel 2025!

L’arte contemporanea invade le strade di Montolieu, Village du Livre et des Arts, per un fine settimana?

34 artisti di tutti gli orizzonti da scoprire: pittori, scultori, fotografi? che espongono le loro opere in associazione con la ventina di atelier di artisti allestiti nel villaggio e alla Manifattura.

Scène Ouverte Pour Tous Musica, canto, danza e poesia

Durante il festival Aude Aux Arts del 6, 7, 8, 9 e 10 agosto 2025, sarà allestito un palco aperto presso la scuola elementare di Montolieu (Préau).

Inaugurazione sabato 9 agosto alle 19.00

Questo palcoscenico aperto sarà aperto a dilettanti e professionisti, previa registrazione presso gli organizzatori.

Che si tratti di uno spettacolo musicale, poetico, umoristico o canoro, questo luogo offre ai principianti la possibilità di mettersi alla prova con il pubblico e ai professionisti la possibilità di valutare la propria popolarità.

Espanol :

El festival celebra su 10º aniversario en 2025

El arte contemporáneo toma las calles de Montolieu, Village du Livre et des Arts, durante un fin de semana?

34 artistas de todos los horizontes por descubrir: pintores, escultores, fotógrafos… exponen sus obras en asociación con la veintena de talleres de artistas instalados en el pueblo y en la Manufactura.

Escena abierta para todos Música, canto, danza y poesía

Durante el festival Aude Aux Arts, los días 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2025, se instalará un escenario abierto en la escuela primaria de Montolieu (Préau).

Inauguración el sábado 9 de agosto a las 19.00 horas

Este escenario abierto estará abierto tanto a aficionados como a profesionales, previa inscripción en la organización.

Ya se trate de una actuación musical, poética, humorística o de canto, este lugar ofrece a los principiantes la posibilidad de ponerse a prueba ante el público y a los profesionales la de evaluar su popularidad.

L’événement AUDE AUX ARTS FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN Montolieu a été mis à jour le 2025-07-19 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme