Audimat – Table ronde – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Festival Déroutes**, festival itinérant à Nantes** Auditmat : Autour de l’oeuvre de Mark Fisher Critique culturel et théoricien britannique majeur du néolibéralisme, Mark Fisher est connu pour ses analyses du capitalisme et de ses conséquences sur la souffrance psychique, les affects et la culture. Auteur des livres « Réalisme Capitaliste », « Spectres de ma vie », « le Par-delà étrange et familier : le bizarre et de l’omineux », ainsi que de nombreux billets de blog (K-Punk), il interroge l’aliénation d’un monde dont la fin semble plus réaliste que la fin du capitalisme. Sa pensée accessible, fondée sur la musique et la pop culture, nourrie également de la philosophie de la technique, du marxisme et de la psychanalyse, invite à repenser le présent pour retrouver un espoir d’émancipation. La table ronde vise à transmettre ce travail à travers quelques axes fondateurs de ses recherches dans une discussion collective. Avec Adrien Ordonneau et Zoé Mary-Roulier, chercheur et chercheuse en philosophie. Table ronde dans le Salon de musique du Lieu Unique

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.deroutesfestival.com/