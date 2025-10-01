Audit sur le gaspillage alimentaire Resto U La Vague Pau
Audit sur le gaspillage alimentaire Resto U La Vague Pau mercredi 1 octobre 2025.
Audit sur le gaspillage alimentaire Mercredi 1 octobre, 08h00 Resto U La Vague Pyrénées-Atlantiques
Réservé au CROUS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-01T08:00:00 – 2025-10-01T15:00:00
Fin : 2025-10-01T08:00:00 – 2025-10-01T15:00:00
Une journée d’audit dans le but de faire un diagnostic en cuisine et auprès des convives sur le gaspillage alimentaire, en incluant l’analyse des menus végétariens, afin d’identifier des leviers pour diminuer le gaspillage alimentaire
Resto U La Vague Brasserie Universitaire la Vague, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Audit dans un restaurant universitaire du CROUS pour faire un diagnostic complet sur le gaspillage alimentaire