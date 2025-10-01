Audit sur le gaspillage alimentaire Resto U La Vague Pau

Audit sur le gaspillage alimentaire Mercredi 1 octobre, 08h00 Resto U La Vague Pyrénées-Atlantiques

Réservé au CROUS

Une journée d’audit dans le but de faire un diagnostic en cuisine et auprès des convives sur le gaspillage alimentaire, en incluant l’analyse des menus végétariens, afin d’identifier des leviers pour diminuer le gaspillage alimentaire

Resto U La Vague Brasserie Universitaire la Vague, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Audit dans un restaurant universitaire du CROUS pour faire un diagnostic complet sur le gaspillage alimentaire