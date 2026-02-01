Audition Accordéons Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Cette audition mettra en lumière les progrès des élèves de la classe d’accordéon de Jean Ribeiro à travers un répertoire allant des pièces traditionnelles aux œuvres plus contemporaines. Encadrés par leur enseignant, les jeunes musiciens présenteront le fruit de leur apprentissage autour de la maîtrise technique, de l’écoute et de l’expressivité.

Ce rendez‑vous offre un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir les multiples possibilités de l’accordéon.

Le Conservatoire organise l’audition de la classe d’accordéon, présentant le travail des élèves autour d’un programme varié et ouvert au public.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



