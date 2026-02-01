Audition-atelier par les élèves de la classe de piano Gourdon Gourdon
Audition-atelier par les élèves de la classe de piano Gourdon Gourdon mardi 17 février 2026.
Place Noël Poujade Gourdon Lot
Gratuit
Début : 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-17 2026-02-20
Venez écouter les auditions des classes de piano de l'École de musique de Gourdon.
Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 26 11
English :
Come and listen to the auditions of the piano classes of l'École de musique de Gourdon.
