Audition : Ateliers polyphoniques de musique ancienne Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le concert des Ateliers polyphoniques de musique ancienne offre au public l’occasion de découvrir un répertoire rarement entendu, allant des premières formes de chant polyphonique médiéval aux compositions raffinées de la Renaissance. Portés par un travail approfondi de style et d’écoute collective, les élèves interpréteront des pièces qui témoignent de l’évolution des écritures vocales et de la diversité des esthétiques anciennes.

Encadrés par leur professeur Laurence Pottier, les Ateliers polyphoniques permettent aux élèves d’explorer les spécificités techniques de ces musiques : justesse naturelle, équilibre entre les voix, articulation du texte, ornementation sobre et compréhension du mode. Ce concert constitue l’aboutissement de leur travail, révélant la précision, la cohésion et la sensibilité requises par ce répertoire.

Ouvert à tous les publics, ce moment musical invite à redécouvrir la pureté et la beauté d’un patrimoine vocal essentiel, interprété par de jeunes musiciens engagés dans une démarche artistique exigeante et collective.

Le Conservatoire présente le concert des Ateliers polyphoniques de musique ancienne, réunissant élèves chanteurs autour d’un programme consacré aux répertoires du Moyen Âge et de la Renaissance. Ce moment musical mettra en valeur la richesse des polyphonies anciennes et le travail d’ensemble mené tout au long de l’année.

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



