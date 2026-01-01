Audition Basson, Hautbois et Mini harmonie Espace Loisirs – Bousbach
Audition Basson, Hautbois et Mini harmonie
Espace Loisirs – 7 rue Jeanne d’Arc Bousbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Vendredi 2026-01-30 18:30:00
2026-01-30
2026-01-30
Audition Basson, Hautbois et Mini harmonie avec les élèves de la classe de basson de Emmanuelle Chopin de Forbach et Sarreguemines, les élèves de la classe de Hautbois de Andrius Puskunigis et la Mini harmonie dirigée par Stéphanie Schlosser. Entrée libre.Tout public
Espace Loisirs – 7 rue Jeanne d’Arc Bousbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr
Bassoon, oboe and mini-band audition with Emmanuelle Chopin’s bassoon class from Forbach and Sarreguemines, Andrius Puskunigis’s oboe class and the mini-band conducted by Stéphanie Schlosser. Free admission.
