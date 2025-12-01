Audition batterie-percussion Espace Philippe-Auguste Vernon
Audition batterie-percussion Espace Philippe-Auguste Vernon samedi 14 mars 2026.
Audition batterie-percussion
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Audition des élèves de batterie et percussions des Conservatoires de Saint-Marcel, Vernon et Gaillon. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
English : Audition batterie-percussion
L’événement Audition batterie-percussion Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération