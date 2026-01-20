AUDITION BLUE NOTE, Ateliers Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
AUDITION BLUE NOTE, Ateliers Jazz Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mardi 3 février 2026.
Les élèves des ateliers Jazz du Conservatoire du 11ème se produisent à l’auditorium
avec Les ateliers de
DEBORA SEFFER, PHILIPPE GEORGES, JULIETTE MARCAIS, VIRGINIE DAÏDE
Le mardi 03 février 2026
de 20h15 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-03T21:15:00+01:00
fin : 2026-02-03T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-03T20:15:00+02:00_2026-02-03T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Münch et trouvez le meilleur itinéraire