Audition carillon de 60 cloches – Basilique de Buglose, 352 rue des Pèlerins, Dax, Landes

Début : 2025-06-12 15:30:00

2025-06-12

Présentation, démonstration et audition du dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde.

English : Audition carillon de 60 cloches

Presentation, demonstration and audition of the last Maisonnave mechanism in use throughout the world.

German : Audition carillon de 60 cloches

Vorstellung, Demonstration und Vorspiel des letzten Maisonnave-Mechanismus, der weltweit in Betrieb ist.

Italiano :

Presentazione, dimostrazione e audizione dell’ultimo meccanismo Maisonnave in uso nel mondo.

Espanol : Audition carillon de 60 cloches

Presentación, demostración y audición del último mecanismo Maisonnave en uso en el mundo.

