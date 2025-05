Audition Classe de percussions Geek – Allonnes, 11 juin 2025 18:30, Allonnes.

Sarthe

Audition Classe de percussions Geek 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-06-11 18:30:00

fin : 2025-06-11 20:00:00

2025-06-11

Les élèves de la classe percussions de la maison des arts Mélinée et Missak Manouchian vont présenter ce qu’ils ont appris durant l’année. Entrée libre. .

18 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Students in the percussion class at the Maison des Arts Mélinée et Missak Manouchian will be presenting what they have learned over the year.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Perkussionsklasse des Kunsthauses Mélinée et Missak Manouchian werden zeigen, was sie im Laufe des Jahres gelernt haben.

Italiano :

Gli allievi della classe di percussioni di Mélinée e Missak Manouchian della Maison des Arts presenteranno quanto appreso nel corso dell’anno.

Espanol :

Los alumnos de la clase de percusión Mélinée y Missak Manouchian de la Maison des Arts presentarán lo que han aprendido a lo largo del año.

