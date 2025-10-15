Audition classe d’orgue et Cie Église Saint-Vivien Saintes

Audition classe d’orgue et Cie Église Saint-Vivien Saintes mercredi 15 octobre 2025.

Audition classe d’orgue et Cie

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire municipal vous proposent leur première audition de l’année accompagnés par les élèves des classes de cuivres et de bois.

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr

Students from the municipal conservatory?s organ class offer their first audition of the year, accompanied by students from the brass and woodwind classes.

Die Schüler der Orgelklasse des städtischen Konservatoriums präsentieren ihr erstes Vorspiel des Jahres, begleitet von Schülern der Blech- und Holzbläserklassen.

Gli allievi della classe di organo del Conservatorio comunale si esibiscono per la prima volta nel corso dell’anno, accompagnati dagli allievi delle classi di ottoni e di fiati.

Los alumnos de la clase de órgano del conservatorio municipal ofrecerán su primera actuación del año, acompañados por alumnos de las clases de viento-metal y viento-madera.

