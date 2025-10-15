Audition classe d’orgue et Cie Église Saint-Vivien Saintes
Audition classe d’orgue et Cie Église Saint-Vivien Saintes mercredi 15 octobre 2025.
Audition classe d’orgue et Cie
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes Charente-Maritime
Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire municipal vous proposent leur première audition de l’année accompagnés par les élèves des classes de cuivres et de bois.
Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
English :
Students from the municipal conservatory?s organ class offer their first audition of the year, accompanied by students from the brass and woodwind classes.
German :
Die Schüler der Orgelklasse des städtischen Konservatoriums präsentieren ihr erstes Vorspiel des Jahres, begleitet von Schülern der Blech- und Holzbläserklassen.
Italiano :
Gli allievi della classe di organo del Conservatorio comunale si esibiscono per la prima volta nel corso dell’anno, accompagnati dagli allievi delle classi di ottoni e di fiati.
Espanol :
Los alumnos de la clase de órgano del conservatorio municipal ofrecerán su primera actuación del año, acompañados por alumnos de las clases de viento-metal y viento-madera.
