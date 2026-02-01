Audition Classes d’Alto Centre Paris Anim’ Arras PARIS

En partenariat avec le Centre Paris Anim’ Arras, venez retrouver les élèves altistes des classes d’Alto de Soazic Le Cornec et de Delphine Blanc du Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5e) en audition.

Ils vous interpréteront des œuvres variées, seuls ou avec piano, ainsi que des duos et trios. Mozart, Schubert, Offenbach et bien d’autres encore seront à l’affiche pour le plus grand plaisir de vos oreilles.

Une bonne occasion de découvrir ou de faire découvrir l’Alto, ce magnifique grand frère du violon encore trop souvent méconnu ! ».

Audition des Classes d’Alto de Soazic Le Cornec et de Delphine Blanc

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Arras et trouvez le meilleur itinéraire

