Rion-des-Landes

Audition conservatoire des Landes

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves.

Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves. .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

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English : Audition conservatoire des Landes

The Conservatoire des Landes invites you to discover the work of its students.

L’événement Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas