Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes
Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes mardi 19 mai 2026.
Rion-des-Landes
Audition conservatoire des Landes
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves.
Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves. .
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition conservatoire des Landes
The Conservatoire des Landes invites you to discover the work of its students.
L’événement Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas
À voir aussi à Rion-des-Landes (Landes)
- Fêtes de la Gare Rion-des-Landes 22 mai 2026
- Atelier Créatif Rion-des-Landes 27 mai 2026
- Chant Parent-Enfant Rion-des-Landes 30 mai 2026
- Atelier Créatif Rion-des-Landes 3 juin 2026
- Fêtes de Boos Rion-des-Landes 4 juin 2026