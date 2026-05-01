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Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes

Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes

Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes mardi 19 mai 2026.

Adresse : 232 Rue François Mauriac

Ville : 40370 Rion-des-Landes

Département : Landes

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Rion-des-Landes

Audition conservatoire des Landes

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves.
Le Conservatoire des Landes vous invitent à découvrir le travail de ses élèves.   .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16  mediatheque@riondeslandes.fr

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English : Audition conservatoire des Landes

The Conservatoire des Landes invites you to discover the work of its students.

L’événement Audition conservatoire des Landes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Tartas

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