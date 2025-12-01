Audition croisée Jazz/Klezmer Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Audition croisée Jazz/Klezmer Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 16 décembre 2025.
Atelier jazz de Johan Renard
Atelier klezmer de Rémy Yulzari, avec la participation de Johan Renard
Clarinette : Yvain Garde
Contrebasse : Celeste Pous
Euphonium : Alice Nicolas
Harpes : Philibert Danchin, Kanto Danielo Piano : Matthieu Benedetti
Violoncelle : Shaï Sarfati Violons : Ariane Bodin, Pierre Garay, Élias
Grimbert, Tara Natouri, Aurélien Perraudin, Jan Ulbrich, Clémence
Verbrugghe, Iris Xifaras
Soirée proposée par l’Atelier Jazz de Johan Renard et l’Atelier Klezmer de Rémy Yulsari.
Le mardi 16 décembre 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr