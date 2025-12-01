Audition croisée Jazz/Klezmer Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Atelier jazz de Johan Renard

Atelier klezmer de Rémy Yulzari, avec la participation de Johan Renard

Clarinette : Yvain Garde

Contrebasse : Celeste Pous

Euphonium : Alice Nicolas

Harpes : Philibert Danchin, Kanto Danielo Piano : Matthieu Benedetti

Violoncelle : Shaï Sarfati Violons : Ariane Bodin, Pierre Garay, Élias

Grimbert, Tara Natouri, Aurélien Perraudin, Jan Ulbrich, Clémence

Verbrugghe, Iris Xifaras

Soirée proposée par l’Atelier Jazz de Johan Renard et l’Atelier Klezmer de Rémy Yulsari.

Le mardi 16 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr