Audition croisée Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot
Audition croisée Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot jeudi 5 février 2026.
Audition croisée
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Les élèves des classes de violon, violoncelle, clarinette et piano présenteront leur travail lors de cette audition comprenant un programme varié en solistes et en ensembles divers.
Tout public Durée 1h
Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr
English : Audition croisée
Students from the violin, cello, clarinet and piano classes will present their work at this audition, featuring a varied program for soloists and ensembles.
Open to all Duration: 1 hour
