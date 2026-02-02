Audition croisée Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Audition croisée

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Les élèves des classes de violon, violoncelle, clarinette et piano présenteront leur travail lors de cette audition comprenant un programme varié en solistes et en ensembles divers.

Tout public Durée 1h

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Audition croisée

Students from the violin, cello, clarinet and piano classes will present their work at this audition, featuring a varied program for soloists and ensembles.

Open to all Duration: 1 hour

L’événement Audition croisée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot