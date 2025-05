Audition de batterie – Cernay, 2 juin 2025 17:30, Cernay.

Frappez fort, vibrez ensemble ! Découvrez le talent des batteurs en herbe lors d’une audition explosive ! Les élèves batteurs vous présentent différents morceaux de leur répertoire, un moment dynamique en perspective. .

20 rue René Guibert

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 98 60 contact@eatc.fr

English :

The student drummers present various pieces from their repertoire, and look forward to a dynamic moment.

German :

Die Schlagzeugschüler stellen Ihnen verschiedene Stücke aus ihrem Repertoire vor, ein dynamischer Moment in Aussicht.

Italiano :

Gli studenti batteristi eseguiranno una serie di brani del loro repertorio, per cui vi aspetta una serata dinamica.

Espanol :

Los estudiantes de batería interpretarán varias piezas de su repertorio, por lo que le espera una velada dinámica.

