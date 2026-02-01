Audition de clarinette Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

L’audition de la classe de clarinette permettra aux élèves de la classe Stéphanie Carne de présenter les pièces travaillées au cours de l’année, allant du répertoire classique aux œuvres plus contemporaines. Encadrés par leur enseignant, ils mettront en pratique leurs acquis techniques et musicaux : maîtrise du souffle, justesse, articulation et expressivité.

Cette présentation offre au public l’occasion de découvrir la richesse sonore de la clarinette et de soutenir le parcours des jeunes musiciens.

Le Conservatoire propose l’audition de la classe de clarinette, un moment ouvert au public mettant en valeur le travail musical des élèves autour d’un répertoire varié.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



