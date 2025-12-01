AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses
AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses mercredi 31 décembre 2025.
AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 11:00:00
fin : 2025-12-31 12:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Audition spécial Violons et violoncelles.
Petits et grands, débutants ou confirmés, se produiront lors de leur audition de classe Accompagnés par leur professeur, les élèves présentent leur travail. Une pause musicale bienvenue. .
MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr
English :
Audition for violins and cellos.
L’événement AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL Seysses a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE