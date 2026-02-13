Audition de classe : Hautbois, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Audition de classe : Hautbois Samedi 7 mars, 14h00 Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T15:00:00+01:00

Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières 10 rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

La classe de hautbois vous invite à un moment musical Audition de classe Hautbois