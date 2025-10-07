Audition de classes de violon au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Audition de classes de violon au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 7 octobre 2025.

Au programme : Waggon Wheels, J. S. Bach, C. W. Gluck, J. Offenbach, F. Küchler, A. Vivaldi

Classes de Cécile Maes et Anna Maria Barbara

Le mardi 07 octobre 2025

de 19h45 à 20h45

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr