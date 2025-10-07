Audition de classes de violon au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Audition de classes de violon au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 7 octobre 2025.
Au programme : Waggon Wheels, J. S. Bach, C. W. Gluck, J. Offenbach, F. Küchler, A. Vivaldi
Classes de Cécile Maes et Anna Maria Barbara
Le mardi 07 octobre 2025
de 19h45 à 20h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-07T22:45:00+02:00
fin : 2025-10-07T23:45:00+02:00
Date(s) : 2025-10-07T19:45:00+02:00_2025-10-07T20:45:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr