Audition de cors Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS samedi 6 décembre 2025.

Le Conservatoire vous invite à assister à l’audition des élèves de cor, un moment musical unique où la sonorité chaleureuse et noble de cet instrument sera mise à l’honneur.
Nos jeunes musiciens partageront le fruit de leur travail et leur passion, dans un cadre convivial et artistique.

Encadrés par le professeur Yun-Chin GASTEBOIS, les élèves présentent le fruit de leur travail de trimestre à travers un programme varié.

Le Conservatoire vous donne rendez-vous pour un concert qui met à l’honneur le travail collectif et la richesse du répertoire des élèves de la classe de cor.
Le samedi 06 décembre 2025
de 15h30 à 17h00
gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart  75009 PARIS
+33144538686