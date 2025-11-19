Audition de cuivres et d’orgue Église Notre Dame Surgères

Audition de cuivres et d’orgue

Église Notre Dame Square du château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Les élèves du Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose d’assister à leur audition de cuivres et d’orgue.

Entrée libre et gratuite.

.

Église Notre Dame Square du château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

The students of the Conservatoire de Musique Aunis Sud invite you to attend their brass and organ audition.

Free admission.

German :

Die Schüler des Musikkonservatoriums Aunis Sud laden Sie ein, ihrem Vorspiel für Blechbläser und Orgel beizuwohnen.

Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Gli studenti del Conservatoire de Musique Aunis Sud vi invitano a partecipare alle loro audizioni di ottoni e organo.

Ingresso libero.

Espanol :

Los alumnos del Conservatoire de Musique Aunis Sud le invitan a asistir a su audición de metales y órgano.

Entrada gratuita.

