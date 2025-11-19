Audition de cuivres et d’orgue Église Notre Dame Surgères
Audition de cuivres et d’orgue Église Notre Dame Surgères mercredi 19 novembre 2025.
Audition de cuivres et d’orgue
Église Notre Dame Square du château Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Les élèves du Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose d’assister à leur audition de cuivres et d’orgue.
Entrée libre et gratuite.
Église Notre Dame Square du château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr
English :
The students of the Conservatoire de Musique Aunis Sud invite you to attend their brass and organ audition.
Free admission.
German :
Die Schüler des Musikkonservatoriums Aunis Sud laden Sie ein, ihrem Vorspiel für Blechbläser und Orgel beizuwohnen.
Eintritt frei und kostenlos.
Italiano :
Gli studenti del Conservatoire de Musique Aunis Sud vi invitano a partecipare alle loro audizioni di ottoni e organo.
Ingresso libero.
Espanol :
Los alumnos del Conservatoire de Musique Aunis Sud le invitan a asistir a su audición de metales y órgano.
Entrada gratuita.
