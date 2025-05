Audition de fin d’année de Guitarles Académie – Place des Etats-Généraux Lambesc, 11 juin 2025 19:30, Lambesc.

Bouches-du-Rhône

Audition de fin d’année de Guitarles Académie Mercredi 11 juin 2025 à 19h30. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-11 19:30:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

Les élèves de l’association GUITARLES ACADEMIE sont très heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année !

Venez écouter et encourager tous les orchestres (débutants, intermédiaires, adultes, orchestre européen et solistes) sur un programme de musiques de films et musiques du monde. Présentation également du programme pour nos 10 ans des Rencontres Européennes orchestrales de jeunes guitaristes de juillet sous la direction artistique de Sylvie DAGNAC. Nous comptons sur vous !



Rens. et réservation Sylvie DAGNAC 06 81 15 30 79 .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 15 30 79 guitarlesacademie.lambesc@gmail.com

English :

The students of the GUITARLES ACADEMIE association are delighted to present their end-of-year show!

German :

Die Schüler des Vereins GUITARLES ACADEMIE freuen sich sehr, Ihnen ihre Jahresabschlussshow zu präsentieren!

Italiano :

Gli studenti dell’associazione GUITARLES ACADEMIE sono lieti di presentare il loro spettacolo di fine anno!

Espanol :

Los alumnos de la asociación GUITARLES ACADEMIE tienen el placer de presentar su espectáculo de fin de curso

L’événement Audition de fin d’année de Guitarles Académie Lambesc a été mis à jour le 2025-05-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc