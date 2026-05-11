Audition de fin d’année de Guitarles Académie Place des Etats-Généraux Lambesc

Lambesc

Audition de fin d’année de Guitarles Académie

Mercredi 10 juin 2026 à partir de 19h30. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Guitarles ACADEMIE mettra à l’honneur nos solistes, révélant le travail développé tout au long de l’année.

Des duos et trios complices viendront enrichir le programme avec un dialogue musical expressif et l’orchestre européen offrira une prestation collective, énergique et raffinée. La classe d’adultes démontrera que la passion musicale n’a pas d’âge. Une soirée conviviale où l’émotion sera au rendez-vous. Nous vous présenterons également les 11e Rencontres Européennes Orchestrales de Jeunes Guitaristes. Nous comptons sur la présence d’un public nombreux pour encourager nos élèves. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 15 30 79 guitarlesacademie.lambesc@gmail.com

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English :

Guitarles ACADEMIE will be showcasing the work of our soloists throughout the year.

L’événement Audition de fin d’année de Guitarles Académie Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc