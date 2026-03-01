Audition de flûte à bec Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire vous propose d’assister une audition réunissant les élèves de la classe de flûte à bec de Laurence Pottier. Cette présentation publique s’inscrit dans la continuité du travail effectué tout au long de l’année, visant à développer la maîtrise instrumentale, l’écoute et la pratique d’ensemble.

Encadrés par leur enseignante, les élèves interpréteront un programme représentatif de la diversité du répertoire dédié à la flûte à bec, instrument emblématique des musiques anciennes. De la Renaissance au Baroque, en passant par des pièces pédagogiques contemporaines, cette audition permettra d’apprécier la variété des styles ainsi que la progression de chaque musicien.

Le Conservatoire présente l’audition de la classe de flûte à bec, un moment privilégié permettant de valoriser le travail des élèves et de mettre en lumière la richesse d’un répertoire allant de la Renaissance au Baroque. Cette restitution témoigne de l’accompagnement pédagogique mené tout au long de l’année.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS



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