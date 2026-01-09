Audition de guitare

45 Rue René Boylesve Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Audition de la classe de Guitare de Monsieur Guillaume Gross, professeur de l’école de musique de Descartes.

Audition de la classe de Guitare de Monsieur Guillaume Gross, professeur de l’école de musique de Descartes. .

45 Rue René Boylesve Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 93 26 ecole.musique@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Audition for the guitar class of Guillaume Gross, teacher at Descartes music school.

L’événement Audition de guitare Descartes a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire