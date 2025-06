Audition de Hautbois rue Michel Legrand Forbach 1 juillet 2025 18:30

Avec les élèves de la classe de Hautbois de Andrius Puskunigis et la participation des élèves de la classe de Basson d’Emmanuelle Chopin. Auditorium Théodore Gouvy. Entrée libre.Tout public

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

With students from Andrius Puskunigis’ oboe class and Emmanuelle Chopin’s bassoon class. Auditorium Théodore Gouvy. Free admission.

Mit den Schülern der Oboenklasse von Andrius Puskunigis und unter Mitwirkung der Schüler der Fagottklasse von Emmanuelle Chopin. Auditorium Théodore Gouvy. Freier Eintritt.

Con gli studenti della classe di oboe di Andrius Puskunigis e della classe di fagotto di Emmanuelle Chopin. Auditorium Théodore Gouvy. Ingresso libero.

Con alumnos de la clase de oboe de Andrius Puskunigis y de la clase de fagot de Emmanuelle Chopin. Auditorio Théodore Gouvy. Entrada gratuita.

