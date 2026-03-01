Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mardi 17 mars 2026.
Programme à venir
Audition des élèves en classe de violon
à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mardi 17 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-17T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Münch et trouvez le meilleur itinéraire