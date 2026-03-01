Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Programme à venir

Audition des élèves en classe de violon



à l’auditorium du conservatoire Charles Munch

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



