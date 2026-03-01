Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Audition de la classe de violon de Catherine Burazovitch Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mardi 17 mars 2026.

Programme à venir

Audition des élèves en classe de violon

à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mardi 17 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS


