Audition de l’école de musique – MARCIAC Marciac 20 juin 2025 20:00

Gers

Audition de l’école de musique MARCIAC L’Astrada Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Les Cadets de Pardiac vous invitent pour un concert des musiciens de l’école. Cette soirée promet d’être un voyage musical unique, mêlant harmonie et émotion, où la musique sacrée et les œuvres classiques s’unissent. L’orchestre junior et l’harmonie les Cadets de Pardiac interpréteront des pièces emblématiques du répertoire choral et orchestral.

MARCIAC L’Astrada

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 86 84 49 35 morgane.dufour1@gmail.com

English :

The Pardiac Cadets invite you to a concert by the school’s musicians. This evening promises to be a unique musical journey, blending harmony and emotion, where sacred music and classical works come together. The Pardiac Cadets junior orchestra and wind band will perform emblematic pieces from the choral and orchestral repertoires.

German :

Die Pardiac Cadets laden Sie zu einem Konzert der Musiker der Schule ein. Dieser Abend verspricht eine einzigartige musikalische Reise zu werden, die Harmonie und Emotionen vereint und in der sich geistliche Musik und klassische Werke vereinen. Das Juniororchester und die Harmonie Les Cadets de Pardiac werden emblematische Stücke aus dem Chor- und Orchesterrepertoire aufführen.

Italiano :

I Cadetti di Pardiac vi invitano a un concerto dei musicisti della scuola. Questa serata promette di essere un viaggio musicale unico, che unisce armonia ed emozione, in cui si incontrano musica sacra e opere classiche. L’orchestra junior e la banda di fiati dei Pardiac Cadets eseguiranno brani emblematici del repertorio corale e orchestrale.

Espanol :

Los cadetes de Pardiac le invitan a un concierto de los músicos de la escuela. Esta velada promete ser un viaje musical único, que combina armonía y emoción, donde se dan cita la música sacra y las obras clásicas. La orquesta junior y la banda de viento de los cadetes del Pardiac interpretarán piezas emblemáticas del repertorio coral y orquestal.

