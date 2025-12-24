AUDITION DE MUSIQUE ANCIENNE, Paimbœuf
AUDITION DE MUSIQUE ANCIENNE, Paimbœuf samedi 31 janvier 2026.
AUDITION DE MUSIQUE ANCIENNE
Église Saint-Louis Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 18:00:00
Élèves et professeurs se rassemblent autour d’un répertoire de musique baroque & renaissance dans la belle accoustique de l’église de Paimbœuf .
Église Saint-Louis Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr
