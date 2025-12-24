AUDITION DE MUSIQUE ANCIENNE

Église Saint-Louis Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Élèves et professeurs se rassemblent autour d’un répertoire de musique baroque & renaissance dans la belle accoustique de l’église de Paimbœuf .

Église Saint-Louis Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AUDITION DE MUSIQUE ANCIENNE Paimbœuf a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Saint Brevin