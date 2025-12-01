Audition de Noël à Dannemarie Dannemarie

Audition de Noël à Dannemarie

2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

2025-12-20

Audition de Noël avec les élèves de l’école de musique, la chorale des jeunes, la chorale adulte, Crescendo, l’ensemble de trombones, flûtes ou violoncelles.

Les élèves de l’Ecole de Musique vous invitent à venir les écouter durant le temps de Noël.

La chorale des jeunes, la chorale Adulte, Crescendo, l’ensemble de Trombones, de Flûtes ou Violoncelles … vous accueillent au Viaduc pour un moment de musique. .

2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 83 25 89 foyerculture@gmail.com

English :

Christmas audition with music school students, youth choir, adult choir, Crescendo, trombone, flute and cello ensemble.

