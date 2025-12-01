Audition de Noël à Sézanne Médiathèque Intercommunale de l’Ancien Collège de Sézanne Sézanne

Audition de Noël à Sézanne

Médiathèque Intercommunale de l’Ancien Collège de Sézanne 8 Rue du Capitaine Faucon Sézanne Marne

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

L’École de Musique de Sézanne et ses environs vous invite à son Audition de Noël le vendredi 12 décembre à 18h dans la salle d’animation de la Médiathèque de Sézanne.Tout public

Les élèves présenteront un programme musical préparé spécialement pour les fêtes, entre douceur, découvertes et ambiance chaleureuse.

Entrée libre et gratuite, ouverte à tous.

Un joli moment musical à partager en famille ! .

Médiathèque Intercommunale de l’Ancien Collège de Sézanne 8 Rue du Capitaine Faucon Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 81 85 61 28

English : Audition de Noël à Sézanne

The École de Musique de Sézanne et ses environs invites you to its Christmas Audition on Friday December 12 at 6pm in the Salle d?animation of the Médiathèque de Sézanne.

