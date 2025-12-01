Audition de Noël

Salle Polyvalente AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’école de musique intercommunale d’Armagnac Adour présente son conte de Noël et vous invite à le découvrir ce samedi.

Venez en famille vous plongez dans la magie de Noël en musique.

.

Salle Polyvalente AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43 ccaa@armagnacadour.fr

English :

The Armagnac Adour intercommunity music school presents its Christmas story and invites you to discover it this Saturday.

Bring the whole family and immerse yourself in the magic of Christmas music.

L’événement Audition de Noël Aignan a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65