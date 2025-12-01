Audition de Noël Ancy-le-Franc
Audition de Noël Ancy-le-Franc jeudi 18 décembre 2025.
Audition de Noël
Salle des Fêtes Ancy-le-Franc Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-18 18:30:00
Audition de Noël des élèves du Conservatoire Le Tonnerrois en Bourgogne . .
Salle des Fêtes Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 conservatoire@ccltb.fr
