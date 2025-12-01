Audition de Noël Ancy-le-Franc

Audition de Noël Ancy-le-Franc jeudi 18 décembre 2025.

Audition de Noël

Salle des Fêtes Ancy-le-Franc Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18

2025-12-18

Audition de Noël des élèves du Conservatoire Le Tonnerrois en Bourgogne .   .

Salle des Fêtes Ancy-le-Franc 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26  conservatoire@ccltb.fr

