Audition de Noël Place du Général de Gaulle Baccarat samedi 20 décembre 2025.
Audition de Noël
Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunal Elise Fischer Baccarat Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
L’École de Musique de Baccarat nous dévoile ses talents! Un moment musical plein de douceur et de magie, entre chants et mélodies de Noël.
Tout public. Gratuit. Renseignements au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Place du Général de Gaulle Médiathèque intercommunal Elise Fischer Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
English :
The Baccarat School of Music reveals its talents! A musical moment full of sweetness and magic, with Christmas songs and melodies.
All ages. Free admission. Information: 03 83 73 16 52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr
German :
Die Musikschule von Baccarat stellt ihre Talente vor! Ein musikalischer Moment voller Zärtlichkeit und Magie, zwischen Weihnachtsliedern und -melodien.
Für alle Altersgruppen. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 03 83 73 16 52 oder per E-Mail an baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Italiano :
La Scuola di Musica Baccarat rivela il suo talento! Un momento musicale pieno di dolcezza e magia, con canzoni e melodie natalizie.
Per tutte le età. Ingresso libero. Informazioni al numero 03 83 73 16 52 o via e-mail all’indirizzo baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Espanol :
¡La Escuela de Música de Baccarat revela sus talentos! Un momento musical lleno de dulzura y magia, con canciones y melodías navideñas.
Para todos los públicos. Entrada gratuita. Información en el 03 83 73 16 52 o por correo electrónico en baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Audition de Noël Baccarat a été mis à jour le 2025-11-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS