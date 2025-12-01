Audition de Noël Champagnole

Audition de Noël

L’Oppidum Champagnole Jura

Début : 2025-12-16 18:30:00

2025-12-16

L’École de Musique vous invite à sa traditionnelle audition de Noël.

Accompagnés par leurs professeurs, les élèves vous feront rentrer dans la douceur de cette période magique aux sons de leurs instruments.

Tout public, accès libre. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

