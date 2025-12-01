Audition de Noël Champagnole
Audition de Noël Champagnole mardi 16 décembre 2025.
Audition de Noël
L’Oppidum Champagnole Jura
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
L’École de Musique vous invite à sa traditionnelle audition de Noël.
Accompagnés par leurs professeurs, les élèves vous feront rentrer dans la douceur de cette période magique aux sons de leurs instruments.
Tout public, accès libre. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
