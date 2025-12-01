Audition de Noël de l’Ecole de Musique Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize

Audition de Noël de l’Ecole de Musique

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Ne loupez pas la traditionnelle audition de Noël de l’École de musique de la ville de Decize venez nombreux encourager les élèves et participer à une soirée pleine de talents et de chansons !

Au programme

Prestations en solo et en groupe,

Chants collectifs,

Musique actuelle,

Percussions.

Ouvert à tous Gratuit .

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 24 55

English : Audition de Noël de l’Ecole de Musique

German : Audition de Noël de l’Ecole de Musique

Italiano :

Espanol :

L’événement Audition de Noël de l’Ecole de Musique Decize a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Sud Nivernais