Audition de Noël de l’Ecole de Musique Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize mardi 16 décembre 2025.
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16
Ne loupez pas la traditionnelle audition de Noël de l’École de musique de la ville de Decize venez nombreux encourager les élèves et participer à une soirée pleine de talents et de chansons !
Au programme
Prestations en solo et en groupe,
Chants collectifs,
Musique actuelle,
Percussions.
Ouvert à tous Gratuit .
Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 24 55
