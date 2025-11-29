Audition de Noël de l’école de musique intercommunale Bessines-sur-Gartempe

Audition de Noël de l’école de musique intercommunale

6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Les élèves de l’école de musique sont ravis de vous présenter leur audition de Noël. Les différents ensembles, de flûtes, de clarinettes, de violons, de trompettes, ainsi que l’orchestre junior et la chorale adulte de l’école de musique régaleront vos oreilles de différents morceaux évoquant la magie de Noël. C’est ouvert et gratuit pour tous, venez nombreux ! .

6 Avenue Jean Baptiste Betout Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 57 32 95 a.desabres@elan87.fr

