Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA Ribeauvillé

Audition de Noël de l’Harmonie VOGESIA

Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Sous la baguette bien rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia partageront avec leur public un grand moment de musique, d’émotions, et de surprises !

A l’occasion de Noël, l’harmonie VOGESIA offre un concert exceptionnel au cœur de l’église du couvent à Ribeauvillé 0 .

Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 09 54 vogesia@free.fr

English :

Under the well-honed baton of their conductor Pascal Lacom, the musicians of La Vogésia will share with their audience a great moment of music, emotions and surprises!

German :

Unter der bewährten Leitung ihres Dirigenten Pascal Lacom werden die Musiker der Vogésia mit ihrem Publikum einen großen Moment der Musik, der Emotionen und der Überraschungen teilen!

Italiano :

Sotto la bacchetta ben affilata del loro direttore Pascal Lacom, i musicisti del Vogésia condivideranno con il loro pubblico un grande momento di musica, emozioni e sorprese!

Espanol :

Bajo la batuta de su director Pascal Lacom, los músicos de la Vogésia compartirán con el público un gran momento de música, emoción y sorpresas

